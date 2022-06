Chaos wegen Katar

Das Thema Belastungssteuerung ist in der Fußball-Neuzeit ein hochbrisantes geworden. Immer mehr Spiele, immer weniger Phasen der Regeneration. Champions oder Europa League, nationale Ligen, Pokal-Wettbewerbe, Länderspiele, Turniere. Gerade die Stars in den Topvereinen, die zudem in ihren Nationalmannschaften gefordert sind, spielen praktisch durchgängig im Drei-Tages-Rhythmus. „Wenn wir nicht lernen, besser mit unseren Spielern umzugehen, töten wir dieses wunderschöne Spiel“, hat Liverpools Trainer Jürgen Klopp vor den Folgen dieser Dauerbelastung gewarnt.

Passiert ist nichts. Im Gegenteil: Die Terminhatz wird sogar immer schlimmer – siehe die jüngste Ausweitung der Champions League um 64 (!) Spiele durch den Europäischen Fußballverband UEFA ab der Saison 2024/25. Die Gier nach immer mehr Geld scheint unersättlich.

Auch der Weltverband FIFA zeichnet sich bekanntlich nicht dadurch aus, die Interessen der Spieler oder der Fans an die erste Stelle zu setzen. FIFA-Präsident Gianni Infantino nervt den an Fußball interessierten Teil der Menschheit etwa mit seinem von Geldgier und eigenem Machtkalkül getriebenen Plan, die WM künftig alle zwei Jahre auszurichten. Ausgang weiter offen.

Zwei Monate Pause

Für die Weltmeisterschaft in Katar, den mit Abstand schlimmsten Unsinn, den der Fußball-Weltverband je beschlossen hat, ist allerdings noch Infantinos skandalbewährter Vorgänger Sepp Blatter verantwortlich. Wir erinnern uns: Erst sollte das Turnier in der Wüste im Sommer veranstaltet werden. Bis die FIFA zu der Erkenntnis gelangte, dass Fußballspiele bei 50 Grad Außentemperatur auch in heruntergekühlten Stadien vielleicht nicht die beste Idee sind. Immerhin.

Also wurde das Turnier in den Spätherbst/Winter 2022 verlegt – mit dramatischen Konsequenzen für den ohnehin zum Bersten gefüllten Terminkalender des Profifußballs. In Deutschland pausieren die ersten drei Ligen ab Mitte November für zwei lange Monate. Während die Nationalspieler in Katar um den Welttitel kämpfen, sieht die Realität der Profis, die bei ihren Vereinen bleiben, trist aus: Es dürfte einen Testspielmarathon oder Spaßturniere geben, um die eigenen Profis während der WM-Wochen halbwegs in Form und bei Laune zu halten. An die Weltmeisterschaft wird sich aus Rücksicht auf die in Katar strapazierten Nationalspieler zudem noch eine kurze Winterpause anschließen. Absurde moderne Fußballwelt.