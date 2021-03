  Chaos ohne Ende

AC Mailand, FC Chelsea, Bundestrainer – und jetzt doch wieder Schalke 04. Nach dem Ende seiner Aufbaumission bei RB Leipzig wird Ralf Rangnick immer wieder mit besonderen Aufgaben in Verbindung gebracht. Die Retterrolle bei seinem „Herzensverein“ ist für den Schwaben trotz der sportlich fatalen Situation auf jeden Fall sehr reizvoll. Eine Hauptvoraussetzung für eine Rückkehr des streitbaren 62-Jährigen nach Gelsenkirchen ist allerdings, dass er bei einer Wiederbelebung der Knappen alle Strippen in den Händen halten kann, eine enorme Machtfülle und absolute Rückendeckung also. Doch angesichts der eskalierenden Grabenkämpfe um seine Verpflichtung versinkt der Revierclub einmal mehr im Chaos.

Der Deal zwischen dem Tabellenschlusslicht und seinem früheren Trainer schien schon besiegelt, ehe die Position als Sportvorstand durch interne Querelen wieder ins Wanken geriet. Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues, der die Verhandlungen mit Rangnick und Berater Marc Kosicke dem Vernehmen nach initiierte, bläst heftiger Gegenwind ins Gesicht. Von Verrats- und Verschwörungsvorwürfen ist die Rede, die Zukunft von Gesenhues im Club ungewiss.

Das nächste „Pleiten, Pech und Pannen“-Kapitel steht kurz vor der Vollendung. Dabei halten auch viele Schalker Anhänger Rangnick für den richtigen Mann. Sogar eine Online-Petition haben sie dafür extra angelegt. Die Fronten sind verhärtet. Aufsichtsrats-Boss Jens Buchta soll Leipzigs Markus Krösche favorisiert haben. Doch der sagte ab.

Schalke denkt noch immer wie ein Champions-League-Kandidat, obwohl das 0:5 in Wolfsburg einmal mehr die fatale Gegenwart schonungslos aufdeckte. Die Frage, wie zielführend diese Herangehensweise noch ist, bleibt absolut berechtigt.

Klar ist: Schalke braucht schnell einen Retter, der schon jetzt die Weichen für den riesigen personellen Umbruch im Sommer stellt. Dieser Weg ist alternativlos, genauso wie die sofortige Bundesliga-Rückkehr nach einem Abstieg. Doch ohne einen durchdachten Masterplan und interne Geschlossenheit wird die Notbremsung nicht gelingen – und davon kann bei Schalke aktuell keine Rede sein. Das hat die Causa Rangnick – unabhängig von ihrem Ausgang – bestätigt.