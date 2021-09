Die Verkehrsproblematik um die Bezirkssportanlage (BSA) Seckenheim offenbart erhebliche Defizite in der Stadt- und Verkehrsplanung. Denn sehenden Auges wurde hier sportliche Infrastruktur ausgebaut, ohne zuvor für deren Erschließung zu sorgen. Dabei waren die Folgen für jedermann, der die Bedingungen vor Ort kennt, vorhersehbar. Es ist also ein Chaos mit Ansage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn schon zuvor war die Situation hier untragbar. Der gesamte Ziel- und Quellverkehr zur BSA führt durch ein Wohngebiet mit historischem Grundriss, also durch extrem enge Straßen. Was zu ertragen wäre, würde dort entsprechend gefahren. Dass dem nicht so ist, das erkennt jeder, der am Straßenrand steht.

Zu bestimmten Zeiten fühlt es sich an wie in der Rush Hour. Ein sportliches Angebot für 50 Kinder etwa bedeutet innerhalb kürzester Zeit bis zu 50 Eltern-Fahrten hin und 50 wieder zurück. Und nach dem Kurs das Ganze natürlich noch einmal zum Abholen.

Situation verschlimmert

Mehr zum Thema Seckenheim Bald Entlastung für Anwohner? Mehr erfahren

Mit dem jüngsten Umzug des SV von seiner bisherigen Vereinsanlage auf die BSA wird sich diese Situation verschlimmern, nachdem alle Corona-Restriktionen gefallen sind. Denn mehr Aktivitäten und mehr Veranstaltungen bedeuten mehr Besucher und vor allem mehr Verkehr. Doch die Aussicht, das alte Gelände des SV rasch für Wohnbebauung nutzen zu können, hat in der Kommunalpolitik offenbar gegenüber diesen Bedenken überwogen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu lange hat die Verwaltung vor der Verkehrsproblematik rund um die BSA den Kopf in den Sand gesteckt. Hat sich die Politik auf die Argumentation versteift, dass Leute, die sportliche Angebote nutzen, doch auch mit dem Rad kommen würden. Dass dies völlig unrealistisch war, zeigt sich jetzt vor Ort. Die Menschen lassen sich von der Politik eben nicht vorschreiben, in welcher Mobilitätsform sie sich bewegen wollen.

Insofern ist das kleine Seckenheim auch ein Realitätstest für manch große Idee, die im derzeitigen Bundestagswahlkampf zur Verkehrspolitik ventiliert wird. Aber das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.