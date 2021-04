Die Hektik und Kurzatmigkeit der deutschen Corona-Politik haben mittlerweile Weltruhm erlangt. So verwundert es nicht, dass zuletzt tagelang erbittert darüber gestritten wurde, ob in dieser oder in der nächsten Woche eine Bund-Länder-Konferenz zur Eindämmung der Pandemie stattfinden soll. Nun kommt die Zack-zack-Lösung aus dem Kanzleramt: kein Spitzentreffen. Stattdessen drängt die

...