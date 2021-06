Mit der Präsentation ihres Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Schriesheim ist CDU und Freien Wählern ein echter Coup gelungen. Christoph Oeldorf, seit vier Jahren Bürgermeister in der Nachbargemeinde Wilhelmsfeld, will künftig die Geschicke der Weinstadt lenken. Ein Kandidat, der von außerhalb kommt, gleichzeitig aber doch ein Stück weit Schriesheimer ist. Hier ging er jahrelang zur

...