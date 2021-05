Bundestrainer Hansi Flick: Eine logische, aber auch bequeme Lösung

Bewusst oder unbewusst hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beim Job des Bundestrainers seit dem Zweiten Weltkrieg eine berechenbare Thronfolgeregelung etabliert. Der Assistent übernimmt den Posten von seinem langjährigen Chef. Helmut Schön ersetzte Seppl Herberger, Jupp Derwall wiederum Schön, Berti Vogts folgte auf Franz Beckenbauer, Joachim Löw auf Jürgen Klinsmann. Die Ausnahmen von dieser Regel heißen Beckenbauer, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Erich Ribbeck, wobei der Co-Trainer unter Derwall war. Hansi Flick steht also in einer guten DFB-Tradition, wenn er im Herbst die Nachfolge seines einstigen Chefs Löw antritt – auch wenn in seinem Fall ein bis zwei Generationen an Assistenztrainern übersprungen wurden.

An der Befähigung des Kurpfälzers für den Prestige-Job gibt es keinen Zweifel. Flick hat mit dem Triple beim FC Bayern unter Beweis gestellt, dass er lange Jahre unterschätzt wurde und das Zeug für die ganz großen Aufgaben im Weltfußball besitzt. Der Bammentaler verbindet eine empathische Menschenführung mit einem modernen, offensiven, aber nie dogmatischen Fußballansatz. Die Münchner Fraktion um Manuel Neuer und Joshua Kimmich, die auch nach der EM das Gerüst des DFB-Teams stellen wird, kennt und schätzt ihn.

Heim-EM 2024 als Fernziel

Flicks Wahl ist eine logische, aber auch eine bequeme Lösung. Bei ihm wissen die DFB-Verantwortlichen um Teammanager Oliver Bierhoff genau, was sie bekommen. Eine aktualisierte Fassung des amtsmüden Löw, sozusagen Jogi 2.0. Was die Nationalmannschaft und der DFB allerdings nicht bekommen, ist einen kompletten Neuanfang mit einem Bundestrainer, der jeden Stein rund um das Team umdrehen wird. Jemanden, der ohne Rücksicht auf einzelne Personen und Strukturen im Verband Veränderungen anschiebt und einmal kräftig durchlüftet. So wie es 2004 der schwäbische Freigeist Klinsmann war, ungeachtet seiner Schwächen als Fußballlehrer.

Flick ist ein ganz anderer Typ. Mehr moderierend, ein bisschen harmoniebedürftig, pragmatisch veranlagt. Natürlich wird aber auch Flick einige Dinge verändern, neue Akzente setzen. Wie man ihn kennt, wird er sich mit viel Fleiß in die Aufgabe stürzen, die mit der Heim-EM 2024 ein großes Fernziel bereithält.

Ob die DFB-Elf bis dahin wieder reif für einen Titel ist, hängt aber nicht nur von Flicks Arbeit als Bundestrainer ab. Auch wenn Substanz und Perspektive des aktuellen Kaders stimmen, kämpft der deutsche Fußball nach goldenen Jahren wieder mit Nachwuchssorgen. Dieses Thema wird der ehemalige DFB-Sportdirektor angehen – selbst wenn davon erst sein Nachfolger profitieren könnte. Man darf gespannt sein, wen Flick zu seinem Assistenten machen wird.