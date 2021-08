Die leise Hoffnung, zum Start der Fußball-Bundesliga endlich wieder in eine Form von Normalität zurückkehren zu können, ist enttäuscht worden. Die Corona-Pandemie hängt weiter wie ein Damoklesschwert über der Branche. Planungssicherheit existiert für die Vereine immer noch nicht, sollte die Inzidenz flächendeckend auf einen Wert über 50 steigen, könnten die Zuschauer wieder ausgesperrt werden. Trotz der Tatsache, dass im Land mittlerweile rund drei Viertel der Erwachsenen geimpft sind. Die Ungewissheit nagt am kickenden Unterhaltungsbetrieb, in dem nicht wenige Profivereine nach anderthalb Jahren Corona wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Pandemie ist zum Brandbeschleuniger einer seit längerem existierenden Krise geworden. Die Bundesliga ist gleichzeitig von mehreren Seiten unter Druck geraten: wirtschaftlich durch Corona, emotional durch eine Entfremdung von den Fans, sportlich durch eine nachlassende Attraktivität des Wettbewerbs.

Man muss nicht erneut die bereits oft geführte Debatte um die fragwürdige Existenzberechtigung von Retortenclubs wie RB Leipzig bemühen, um attestieren zu können: Die Bundesliga lebt von den Duellen der großen Traditionsvereine mit ihrer wuchtigen Fanbasis. Frankfurt gegen Stuttgart zieht, Wolfsburg gegen Bielefeld nicht. Auf die Probleme, die das auch in Form sinkender Medienerlöse mit sich bringen kann, wenn große Marken wie Schalke 04 und Werder Bremen durch Greuther Fürth und den VfL Bochum ausgetauscht werden, hat Eintracht-Vorstand Axel Hellmann im Interview mit dieser Redaktion hingewiesen. Wenn jeder Spieltag etliche Paarungen bereithält, die keinen mehr vom Hocker reißen, wird das perspektivisch Auswirkungen auf das Interesse haben. „Verzwergung der Liga“, nennt Hellmann das.

Die Fehler der Bayern

Diese Entwicklung trifft einen Wettbewerb, der an der Spitze einfach nur langweilig geworden ist. Der FC Bayern kann in dieser Saison zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister werden. Und obwohl selbst die reichen Münchner in Corona-Zeiten neuerdings nicht mehr nach Belieben einkaufen gehen können, spricht einiges dafür, dass ihnen der historische Rekord gelingen wird. Schön für die Bayern, eine Schande für die Liga.

Ein bisschen Resthoffnung auf ein mal wieder spannendes Titelrennen gibt es aber dennoch. Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kämpft mit Akzeptanzproblemen bei den eigenen Fans , sein in der Breite gar nicht mehr so überragend aufgestelltes Team zeigte in der Vorbereitung ungewohnte Schwächen. Auf dem Transfermarkt hat Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt mehrfach daneben gegriffen. Ob diese Fehler bestraft werden, steht und fällt mit Borussia Dortmund. Der BVB kommt mit dem Schwung aus einem Schlussspurt am Ende der vergangenen Saison in die neue Spielzeit und hat Wunderstürmer Erling Haaland – zumindest bisher – halten können. Das macht zumindest leise Hoffnung, dass die Dortmunder mit Neu-Trainer Marco Rose ein ernsthafter Bayern-Herausforderer werden können.

