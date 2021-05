Bürstädter CDU soll Größe zeigen

Aus Sicht der CDU haben sich die politischen Verhältnisse in Bürstadt ins Gegenteil verkehrt. Die jahrelange schwarz-gelbe Übermacht ist beendet, die Christdemokraten besetzen nicht mehr die Themen und nicht mehr die Ämter in der Stadt. SPD, Grüne und Freie Wähler haben gemeinsam gegen den Willen der CDU entschieden, erfahrene SPD-Politiker auf die wichtigsten Posten - Stadtverordnetenvorsteher und Erster Stadtrat - zu setzen. Der Schock darüber sitzt so tief, dass die Christdemokraten nicht mal einen Vorsitz in einem Ausschuss annehmen. Statt Trotz hätte es von Größe gezeugt, wenn sie jetzt über ihren Schatten gesprungen wären.

Gerade der Haupt- und Finanzausschuss wäre bei der CDU mit ihren erfahrenen Politikern in guten Händen gewesen. Vor allem hätten sie damit gezeigt, dass sie bereit sind, sich in die neue Konstellation einzufügen. Seit Monaten reden die Freien Wähler von den besten Ideen und der guten Sache, die sich durchsetzen sollen. Wieso tritt nicht die CDU selbstbewusst auf und nimmt das für sich in Anspruch? Stattdessen bleibt sie in der Defensive, hofft mit dem Antrag auf geheime Abstimmung über Holger Halkenhäuser sogar, die Kooperation ihrer „Gegner“ zu spalten. Dieser Trick zieht nicht, und doch legen CDU-Persönlichkeiten wie Alexander Bauer und Ursula Cornelius noch eins drauf und loben ausdrücklich die neuen Ausschussvorsitzenden von SPD und Grünen - die der Freien Wähler lehnen sie wortlos ab.

Die CDU-Stadtverordneten sollten sich einen Ruck geben und mitarbeiten, auch wenn’s ihnen schwerfällt. Dafür wurden sie gewählt. Ihre Wähler setzen auf die CDU und haben eine konstruktive Mitarbeit verdient.