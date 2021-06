Die wiederkehrenden Straßenbeiträge entwickeln sich zur unendlichen Geschichte. Die Einführung des Systems war mit riesigem Aufwand verbunden. Den hat die Stadt nicht alleine schultern können, sondern hat sich dabei von Experten beraten und begleiten lassen. Der Vorschlag, sie nach drei Jahren wieder abzuschaffen und das gesamte Geld zurückzuzahlen, wirkt zunächst wie ein schlechter Scherz.

Sollte es eine Mehrheit für die Abschaffung geben, dürften die Hausbesitzer in Bürstadt jubeln. Sie sollten jedoch die Kehrseitesehen: Was ist die Alternative? Entweder bittet die Stadt ihre Bürger auf andere Weise - etwa über die Grundsteuer B - zur Kasse, oder sie spart an freiwilligen Leistungen, also bei Vereins- oder Kulturförderung sowie dem Freibad. Das wird keiner wollen - genauso wenig übrigens wie kaputte, holprige Straßen.

Für Verwaltung wie Politik steht viel auf dem Spiel - nicht nur die Furcht vor gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen einer hessenweit einmaligen Satzung. Es geht auch um viel Geld, und sie riskieren, das Vertrauen der Bürger zu verlieren.