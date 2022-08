Büro muss bleiben

Es ist so weit: Die Bundesregierung stellt sich auf steigende Corona-Zahlen ein und führt für Arbeitgeber erneut die Pflicht zum Angebot des Arbeitens im Homeoffice ein. Das ist in den meisten Fällen vernünftig, weil Corona für Schwächere immer noch lebensgefährlich ist. Außerdem haben sich Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer längst sehr gut zu Hause organisiert.

Sie arbeiten fleißig aus dem eigenen Arbeitszimmer oder vom Küchentisch und haben mitgeholfen, dass die deutsche Wirtschaft trotz schwierigster Umstände im zweiten Quartal sogar leicht gewachsen ist. Allerdings ist es ein besonderes Privileg, das viele Kassiererinnen, Krankenschwestern, Handwerker und Millionen andere nicht haben. Daher produziert die Regierung auch ein Stück weit Ungerechtigkeit und muss das Sicherheitsbedürfnis derjenigen beachten, für die das Homeoffice ein Traum bleibt.

Diese Zeit einer flexibilisierten Arbeitswelt wird auch nach der Pandemie, die hoffentlich irgendwann endet, nicht mehr zurückzudrehen sein. Sie hilft den Büromenschen, die in Randschichten arbeiten. Sie hilft Alleinerziehenden mit Betreuungsproblemen. Sie hilft Menschen, die extrem lange Pendelwege zur Arbeit haben.

Und: Die Geburt des millionenfachen Homeoffices hat auch einen Digitalisierungsschub in Firmen und Privathaushalten ausgelöst, der ohne Pandemie noch viele Jahre gebraucht hätte. Das ist vielleicht das einzig Positive, was vom Virus aus Wuhan bleibt.

Dennoch dürfen Firma und das Büro nicht ausgedient haben. Sie müssen – neu und flexibler organisiert – ein fester Bezugspunkt in der modernen Arbeitswelt bleiben. Der Mensch ist ein soziales Wesen und nicht dafür geschaffen, mit Kolleginnen und Kollegen ausschließlich über winzige Teams-Fensterchen oder Zoom-Meetings am Computer Kontakt zu haben. Es ist auch für die Neuen in der Firma frustrierend, nur „online“ an Bord zu kommen oder alleine auf weiter Flur darauf zu warten, bis vom Team mal endlich wieder einer erscheint. Nicht selten ziehen gerade die Berufseinsteiger schnell weiter.

Kreativität entsteht auch durch den Austausch auf dem Flur, in der Kaffeeküche oder beim gemeinsamen Feierabendbier. Hier werden oft die besten Ideen geboren. Auf Kommando in der Digital-Konferenz ist es eher schwer.

Grundsätzlich schwindet in den Firmen auch die Bindekraft zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn das Homeoffice schleichend gewinnt. Erst verliert man sie aus den Augen, und dann verliert man sie vielleicht ganz. Irgendwann kommt der Punkt, an dem es egal ist, für welche Firma man morgens den Laptop aufklappt. Wenn man all das nicht mehr erlebt, was gute Arbeitgeber ausmacht: den optimal ausgestatteten Arbeitsplatz, die vertrauliche Zeit mit Vorgesetzten für Lob oder auch Kritik. Gute Gespräche außerhalb der Kalender.

Es ist interessant, dass ausgerechnet der Telekom-Chef jüngst in einem Appell zur Rückkehr ins Büro aufgerufen hat. Er vermisst Vitalität, Kreativität und ruft seinen Leuten fast verzweifelt zu: „Kommt zurück in die Büros“. Seine Firma verdient mit Internetverbindungen und Routern viel Geld, und trotzdem hat man im Weltkonzern Telekom erkannt, was eigentlich für alle gilt: Wir brauchen das direkte, kreative Zusammenspiel von Menschen, die sich in die Augen sehen. Die sich bei Niederlagen persönlich Trost spenden und Erfolge krachend gemeinsam feiern.