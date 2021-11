Mit Jens Römer hat nun nach Daniel Gerstner (SPD) und Tobias Köber (FDP) der dritte Bewerber um das Bürgermeisteramt in Heddesheim seinen Hut in den Ring geworfen. Zwar betont der 52-jährige Studiendirektor seine Unabhängigkeit von den Grünen, doch als deren Mitglied und Ersatzkandidat bei der Kommunalwahl 2019 lässt er sich natürlich leicht politisch verorten. Auch haben der Grünen-Ortsverbandsvorsitzende Christian Moles und der Vorstand ihm bereits Unterstützung zugesagt.

Jens Römer pocht trotzdem auf seine politische Unabhängigkeit, will sich von keiner Partei vereinnahmen lassen. Das kann man schon aus seinem Lebenslauf herauslesen, der eine in weiten Teilen eigenständige, weltoffene Geisteshaltung erkennen lässt. Vielleicht will Römer auch deshalb mit 52 Jahren nun den Sprung vom Schulmanagement in das für ihn neue Metier Kommunalpolitik wagen.

Dass der Kandidat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern über keinen Heddesheimer Stallgeruch verfügt, weil das Ehepaar mit den zwei Kindern erst seit knapp fünf Jahren in der Gemeinde heimisch geworden ist, eröffnet für die Wahl neue Perspektiven. Hier bewirbt sich einer mit Blick von außen auf die Gemeinde, ohne lange Familientradition im Ort, ohne bekannten Namen mit Verflechtungen in Vereinen und Kommunalpolitik. Damit bietet Jens Römer eine interessante Alternative, gerade für Neubürger in Heddesheim.

Jetzt steht nur noch die für Dezember angekündigte Kandidatur eines CDU-Bewerbers aus. Bis zum 20. März 2022 haben die Wahlkämpfer schließlich genügend Zeit, sich dem Wähler dann auch mit ihren kommunalpolitischen Themen zu positionieren.

