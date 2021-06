Man konnte es kaum glauben. Vielmehr glich das Gesehene einer Illusion. Und das Gehörte auch. Mehr als 55 000 Zuschauer verfolgten das EM-Spiel zwischen Portugal und Ungarn. Was bis März 2020 noch eine – wie wir heute wissen – zu wenig geschätzte Selbstverständlichkeit war, ist 15 Monate später plötzlich eine Besonderheit. Solch eine Pandemie verändert eben alles, verdeutlicht mit Blick auf den Sport aber ebenso: Das Lebensmodell des Profifußballs beruht auf der Mobilisierung von Massen. So wie am Dienstag in Budapest.

Ob es richtig oder falsch war, so viele Menschen ins Stadion zu lassen, sei einmal dahingestellt. Es gibt zumindest gute Gründe, von einem falschen Signal zu sprechen, da halb Europa und ein Großteil der ärmeren Länder auf dieser Welt noch gar nicht geimpft sind. Man kann den Ungarn auch Übermut, Verantwortungs- und Rücksichtslosigkeit vorwerfen, vielleicht sogar Dummheit. Mal abgesehen davon, dass es deutsche und französische Fans in München mit den Themen Abstand und Masken auch nicht so genau nahmen. Und: DFB-Kicker Leroy Sané quatschte nach der Partie gar mit Freunden auf der Tribüne, Frankreichs Star Paul Pogba posierte für Selfies mit Fans. Doch darum soll es an dieser Stelle gar nicht gehen.

Es geht nicht nur ums Resultat

Denn so schräg, fremd, komisch, ungewohnt und bisweilen irritierend die Ereignisse in Budapest auch waren, so sehr demonstrierten diese Bilder auch, was den Fußball ausmacht. Es hätte gereicht, das Spiel zwischen Portugal und Ungarn ohne Fernsehbild zu verfolgen, so fesselnd war das, was man da hörte – und was man zuletzt extrem vermisste.

Im Fußball geht es eben niemals nur um das Ergebnis, sondern immer auch um das Erlebnis. Um die Momente, in denen eine schnöde Grätsche wie ein Titel gefeiert wird. Um die Gänsehaut, die man selbst bei einem Pfeifkonzert spürt. Um die Begeisterung, die man bei einem tausendfachen Raunen sogar im heimischen Wohnzimmer hautnah miterlebt. Um die Energie auf den Rängen, die zu einer Symbiose zwischen Team und Fans führt. Um die Augenblicke des kollektiven Leidens, Freuens, Zitterns. Um die Möglichkeit, von den Fans getragen zu werden und den Reiz einer dadurch entstehenden Eigendynamik. Um die Emotionen, die Leidenschaft, die Ekstase. Ganz einfach um die Magie, die ein volles Stadion versprüht.

Nach 15 Monaten der trostlosen Stille in den Arenen war die Kulisse in Budapest bei aller berechtigter Skepsis und Kritik auch ein Appetitmacher – und noch dazu der finale Augenöffner für alle Funktionäre, Scheichs, Oligarchen und Superleague-Befürworter in der durchkommerzialisierten Welt des Profisports. Die Botschaft lautete wieder einmal: Ohne Fans ist alles nichts. Nur sie sind das Herz des Fußballs. Der Beweis wurde in Budapest erneut erbracht. Hoffentlich haben das endlich alle verstanden.