Schlechte Luft ist in Teilen Europas noch immer ein Gesundheitsrisiko. In den vergangenen Jahren haben Deutschland und die anderen EU-Staaten zwar erhebliche und erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide zu verringern. Doch ist die Luftbelastung vor allem in Großstädten weiterhin mitverantwortlich für viele Erkrankungen, besonders betroffen ist Osteuropa.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die EU-Kommission spricht jetzt düster von über 300 000 vorzeitigen Todesfällen jährlich in Europa – auch wenn solche Zahlen nicht belastbar zu ermitteln und deshalb unter Experten umstritten sind, ist die Herausforderung doch offenkundig. Die Kommission hat also eigentlich viele Argumente auf ihrer Seite, wenn sie eine Verschärfung der 14 Jahre alten Luftreinhalte-Vorschriften plant.

Trotzdem hätten Präsidentin von der Leyen und ihre Behörde mit diesem Vorstoß zur Halbierung der Grenzwerte entscheidender Schadstoffe wie Stickoxiden und Feinstaub besser noch ein wenig gewartet. Die Idee zum radikalen Ansatz stammt aus der Zeit vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg, als die öffentliche Akzeptanz für neue Gesetzesauflagen und Verbote deutlich größer war. Derzeit und in dieser Eile ist die Initiative jedoch verfehlt – die Mitgliedstaaten sollten im Gesetzgebungsverfahren besser auf die Bremse treten.

Mehr zum Thema Luftverschmutzung EU-Kommission: Grenzwerte für Feinstaub mehr als halbieren Mehr erfahren Auto Neue Abgasnorm könnte Pkw und Lkw spürbar teurer machen Mehr erfahren

Es gibt keinen Grund, warum die Brüsseler Behörde ausgerechnet jetzt eine Debatte über verschärfte Auflagen und neue Fahrverbote anzettelt, während der Kontinent unter den Lasten der Energiekrise, der seit dem Ukraine-Krieg dramatisch verschlechterten Sicherheitslage, der hohen Inflation und der nächsten Corona-Welle ächzt. Viele Haushalte und Unternehmen fürchten um ihre Existenz.

Da löst die Kommission mit derart strengen Umweltvorgaben unnötigerweise zusätzliche Ängste aus – und provoziert so den Eindruck, in Brüssel habe man den Ernst der wirtschaftlichen und sozialen Lage nicht wirklich erkannt.

Der Verweis auf neue Standards der Weltgesundheitsorganisation rechtfertigt die Eile nicht. Die WHO hat ihre Empfehlungen erst vor einem Jahr drastisch verschärft und Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub festgelegt, die nach ihren eigenen Berechnungen für 99 Prozent der Weltbevölkerung nicht eingehalten werden. 99 Prozent – das relativiert den Handlungsdruck dann doch. Die Kommission möchte bei der Umsetzung solcher Standards wieder einmal mit gutem Beispiel vorangehen, muss jedoch gleichzeitig aufpassen, dass ihr die Bürgerinnen und Bürger in Europa noch folgen können.

Es genügt nicht, dass die Autoindustrie bei den neuesten Manövern wohl eher glimpflich davonkommt: Wenn die Kommission in zwei Wochen einen Entwurf für die neue Euro-7-Norm vorlegt, wird sie vorschlagen, die Emissionsgrenzwerte für neue Pkw wohl gar nicht oder nur leicht zu verschärfen. Die neuesten Fahrzeuge sind bereits vergleichsweise schadstoffarm.

Das Problem ist – neben dem Feinstaub aus Kohle- und Kaminöfen – der Altbestand an weniger sauberen Fahrzeugen. Ein Problem, das sich mit der Zeit von allein lösen würde. Stattdessen will die Kommission nun die öffentliche Hand massiv unter Druck setzen.

Die Einhaltung der neuen Schadstoffgrenzwerte sollen Bürger nach den Brüsseler Plänen erstmals direkt einklagen und bei Verstößen Schadenersatz einfordern können. Sollte das wirklich so kommen, hätten die Kommunen kaum eine andere Wahl, als in vielen Fällen vorbeugend Fahrverbote zu verhängen. Wenn dies das Ziel der Kommission ist, sollte sie es wenigstens offen sagen.