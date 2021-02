Steuern sind trocken und langweilig, am besten, man befasst sich nicht lange damit. So denken wohl die meisten Menschen. Doch der Streit um die Doppelbesteuerung der Rente beweist genau das Gegenteil. Hier geht es um eine brisante Angelegenheit, finanziell von hoher Tragweite. Sowohl für den Staat als auch für die Bürger.

Wie brisant die Sache ist, zeigt schon das Verhalten von Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er ist dem Verfahren am Bundesfinanzhof über eine Sonderregelung in der Finanzgerichtsordnung als dritte Partei beigetreten und erhält damit volle Akteneinsicht. Die Tatsache, dass das Ministerium von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, zeigt deutlich: Es handelt sich keineswegs um eine Lappalie. Scholz und die SPD kann die umstrittene Doppelbesteuerung der Rente vor der Bundestagswahl im September empfindlich treffen. Schließlich sind ältere Menschen eine mächtige Wählergruppe. Das Thema Rente kann die Stimmung im Land beeinflussen.

Belege aus Jahrzehnten

Bestimmt hat die Politik nicht böswillig gehandelt, als sie vor mehr als 15 Jahren auf Verlangen des Bundesverfassungsgerichts die Besteuerung der Renten änderte. Aber der Streit, ob eine Verfassungswidrigkeit vorliegt oder nicht, dauert schon viel zu lange. Hunderttausende Rentnerinnen und Rentner sind tief verunsichert.

Damit nicht genug: Wer eine Doppelbesteuerung der Rente bei sich vermutet, muss diese dem Amt nachweisen und dafür steuerrelevante Belege mehrerer Jahrzehnte hervorkramen. Was für ein gewaltiger Aufwand – für das Ministerium ist dieser Weg natürlich bequem.

Nun kommt endlich Schwung in die öffentliche Diskussion. Mit Spannung wird erwartet, was der Bundesfinanzhof zu sagen hat. Was es jetzt braucht, ist eine höchstrichterliche Entscheidung und damit Sicherheit. Dem Bundesfinanzministerium um Olaf Scholz stünde es gut, stärker in die Offensive zu gehen. Die Politik scheint das Thema lange genug unterschätzt zu haben.