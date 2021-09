Eine Woche vor der Bundestagswahl ist der Anteil der Briefwähler deutschlandweit auf Rekordkurs: In Mannheim liegt er zurzeit bei 37 Prozent, und bis zum Wahlsonntag könnte er deutschlandweit auf über 50 Prozent steigen, schätzen Experten. Selbst die Zahl der Briefwahlbezirke bewegt sich in der Quadratestadt in völlig neue Dimensionen: Während es 2017 noch 45 gab, sind es diesmal mit 80 fast

...