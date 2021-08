In Afrika sterben die Menschen an Corona, weil sie keinen Impfstoff bekommen, in Deutschland erhalten die Leute eine Bratwurst dafür, dass sie sich und ihre Mitmenschen vor dem Virus schützen. Damit nicht der falsche Eindruck entsteht: Es ist richtig, dass der Staat alles unternimmt, um die Impfquote zu erhöhen. Dazu gehören auch Anreize. Und wenn in Mannheim jetzt ein Impfbus auf dem

...