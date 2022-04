Bloß das geringere Übel

Es ist kein triumphaler Erfolg, wie Emmanuel Macron ihn vor fünf Jahren eingefahren hat. Damals trat er als Hoffnungsträger auf, der möglichst viel anders und besser machen wollte. Mit 66 Prozent der Stimmen wies er damals die Rechtsextreme Marine Le Pen in die Schranken.

Nun hat er ein deutlich schlechteres Ergebnis vorzuweisen, und der einstige Optimismus machte einem Gefühl der Desillusion Platz. Macron wurde wiedergewählt, weil zwar ein Teil der Französinnen und Franzosen ihn durchaus für einen guten Präsidenten halten, der ihr Land würdig repräsentiert, es relativ erfolgreich durch Krisen gebracht und seine Situation insgesamt verbessert hat. Aber ein mindestens ebenso großer Teil lehnt ihn ab.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele mögen Macrons selbstverliebte Art und seinen Werdegang als Vertreter einer abgehobenen Elite nicht. Seinen Kritikern zufolge baute er mit seinen Arbeitsmarktreformen soziale Errungenschaften ab und erhöhte die Ungleichheit.

Wie so oft in Frankreich handelte es sich um eine Wahl des geringeren Übels. Die „republikanische Front“ als Barriere gegen die extreme Rechte gibt es zwar noch, aber sie bröckelt. Politische Schwergewichte wie der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon verzichteten auf eine klare Wahlempfehlung für Macron.

Frankreich und Europa bleibt ein politisches Erdbeben erspart. Aber es handelt sich um einen Zittersieg, der wie ein Warnsignal an Macron wirken muss. Er hat die gemäßigten Parteien derart geschwächt, dass neben ihm nur die Extremen blieben – stärker denn je. Diese nährten sich am Frust über seine Hauruck-Politik, die auf Effizienz zielte, aber die Menschen nicht mitnahm. Will er verhindern, dass ihm bei der nächsten Wahl in fünf Jahren, bei der er nicht mehr antreten darf, ein Populist folgt, muss Macron seinen Regierungsstil ändern, das Parlament einbinden, Entscheidungen diskutieren. Und er muss sein Versprechen von 2017 einlösen, als er sagte, mit ihm würden die Franzosen der Politik wieder vertrauen.