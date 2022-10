Bitte Meinung immer erlauben

Wenn es nur so einfach wäre, wie es sich der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche vorstellt! Johann Hinrich Claussen meint, man könne die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux von ihrem literarischen Werk trennen? Aber wie? Peter Handkes Literatur kann nicht getrennt von seiner Milosevic-Linie gelesen werden. Richard Wagner kann nicht ohne seinen Antisemitismus gehört werden. Und – um es einmal in die andere Richtung zu drehen – zur Musik der irischen Rockband U2 kann nicht getanzt werden, ohne einen Blick auf deren soziales, ökologisches und politisches Engagement. Das ist gut so.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Literatur Werk und Leben trennen Mehr erfahren Debatte Zentralrat: Literaturnobelpreis an Ernaux «verstörend» Mehr erfahren

Das Werk ist immer ein Teil der Schöpferseele, und das, was früher einmal als Werkimmanenz gelehrt wurde, ist in Wahrheit eine Chimäre. Viel besser täte eine differenziertere Betrachtung der Fakten. Ja, Annie Ernaux hat Boykott-Aufrufe des BDS gegen Israel (nicht gegen Juden) unterzeichnet; wegen Israels Palästinapolitik. Ja, sie hat sich für die Gelbwesten und gegen Emmanuel Macron positioniert. Ja, sie hat den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon unterstützt. Wird sie deshalb zur Antisemitin? Wird sie deshalb zur Verschwörungstheoretikerin, zur Fake-News-Schleuder und Wahrheitsverweigerin? Intellektuelle wie Ernaux sind meinungsfreudig und beziehen Position. Deswegen sind sie für ein Land so wichtig. Man muss da nie gleicher Meinung sein, aber sich mit ihr auseinandersetzen – das muss man.