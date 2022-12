Bilanz der Fußball-WM: Katars Triumph

Die Leitartikler des Landes haben sich die Finger wund geschrieben, aber am Ende steht ein Triumph Katars. Aller Kritik an den teils mittelalterlichen Zuständen in dem Emirat zum Trotz haben sich die 200 Milliarden US-Dollar Investitionskosten für die WM gerechnet. Das kleine Katar, einst selbst in Teilen der arabischen Welt geächtet, lässt sich nach vier Wochen für die prestigeträchtige

...