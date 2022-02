Bidens Stärke

Krisen machen aus Staatsmännern Anführer. Oder Gejagte. Joe Biden hat sich in seiner bislang außenpolitisch schwierigsten Phase in der ersten Kategorie eingerichtet. Amerikas innenpolitisch angeschlagener Präsident hat in der Russland-Krise bisher das bewiesen, was ihm oft abgesprochen wird: Nervenstärke. Disziplin beim Aussenden von Botschaften. Augenmaß zwischen Abschreckung und Diplomatie.

...