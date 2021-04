Biden macht es vor

Die Lage in der Ostukraine wird immer bedrohlicher. An der Kontaktlinie zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Rebellen nehmen die Gefechte zu. Der Krieg der Worte ist bereits in vollem Gange. Kiew wirft Moskau vor, eine Militärintervention zu planen. Der Kreml schießt verbal zurück und bezichtigt die Ukraine der Provokation.

Ein Krieg in einem Land am Ostrand der EU ist das letzte, was Europa braucht. Es kommt nun darauf an, die Politik- und Diplomatie-Maschine wieder anzuwerfen. Die Anstrengungen von Deutschland und Frankreich sind eingeschlafen. Angela Merkel und Emmanuel Macron müssten ihre Vermittler-Qualitäten im Ukraine-Konflikt neu entdecken. Mehr Schwung kommt aus Washington. Die Initiative von US-Präsident Biden, den russischen Staatschef Putin im Sommer zum Zweiergipfel in Europa zu treffen, ist richtig.

Der Amerikaner fährt zweigleisig. Er zeigt wegen Wahlbeeinflussung und Hackerangriffen klare Kante gegen Putin, verhängt Sanktionen und weist Diplomaten aus. Andererseits betont er seinen Willen zur Deeskalation. Diese Mischung aus Härte und Geschmeidigkeit stände den Europäern ebenfalls gut an.