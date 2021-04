Biden, der Sozialdemokrat

Für Amerika ist es nichts weniger als eine Revolution. Seit Ronald Reagan haben republikanische Präsidenten alles getan, um die Steuern - vor allem für Reiche - zu senken, die öffentlichen Ausgaben herunterzufahren und soziale Leistungen zu dezimieren. Damit ist unter Joe Biden Schluss. Der Präsident will rund sechs Billionen Dollar lockermachen, um die Corona-Schäden zu beheben. Viele Milliarden Dollar sollen in die Förderung von Familien, Kinderbetreuung und Bildung fließen.

Nach einer Hochphase des Neoliberalismus steuert Biden nun radikal gegen. Aus europäischer Sicht ein sozialdemokratisches Projekt. Zweites Tabu, an das er sich heranwagt: Wohlhabende und Firmen werden per Steuererhöhung zur Kasse gebeten. Es geht vor allem um die Schaffung neuer Stellen. Der Präsident weiß, dass Donald Trump 2016 wichtige Bundesstaaten des Mittleren Westens gewonnen hatte, weil dort viele Jobs in Billiglohnländer abgewandert waren.

Ob er sein ambitioniertes Vorhaben durchbringt, ist ungewiss. Die Republikaner legen sich quer. Sollten sie bei den Zwischenwahlen im November 2022 die Mehrheit holen, wäre der Präsident in seiner Agenda blockiert. 2024 könnte dann wieder ein trumpistischer Kandidat im Weißen Haus sitzen - Joe Biden bleibt also nur ein kleines Zeitfenster.