Bezirkskantor Klaus Krämer

Heilig Geist: Seit Oktober ist Klaus Krämer Bezirkskantor des Erzbistums Freiburg an Heilig Geist in Mannheim. Er folgte auf Alexander Niehues, der nach Düsseldorf wechselte. Wie Niehues ist er nicht nur für die gesamte Musik, sondern auch die Kirchenmusikerausbildung zuständig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klaus Krämer: Geboren 1968 in Pirmasens, studierte Krämer in Zweibrücken und Freiburg. Vor Mannheim arbeitete er in Bonn.

"Wir machen Neustart" Klaus Krämer ist neuer Bezirkskantor des ...



"Wir machen Neustart" Klaus Krämer ist neuer Bezirkskantor des Erzbistums an Heilig Geist in Mannheim - es ist keine leichte Zeit in der katholischen Kirche, Krämer konzentriert sich aber auf die Musik. Von Stefan M. Dettlinger "Wir machen Neustart" Klaus Krämer ist neuer Bezirkskantor des Erzbistums an Heilig Geist in Mannheim - es ist keine leichte Zeit in der katholischen Kirche, Krämer konzentriert sich aber auf die Musik. Von Stefan M. Dettlinger

Konzert: 10. April, 20 Uhr, Konzert zur Nacht (Info: 0621/15 31 18).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2