Es gibt sie schon, die Heldengeschichten deutscher Vereine in der Europa League. Man muss eben nur weit zurück in die Vergangenheit blättern. 1997 triumphierten die Schalker „Eurofighter“ mit Huub Stevens in dem Wettbewerb, der damals noch UEFA-Cup hieß. Ein Jahr zuvor hatte der FC Bayern kurz vor dem Finale Otto Rehhagel rausgeworfen – Interimscoach Franz Beckenbauer holte gegen das damals vom Mannheimer Gernot Rohr trainierte Girondins Bordeaux den Pott. Das waren die letzten deutschen Erfolgserlebnisse in dem Europapokal, der schon immer im Schatten der Champions League läuft.

Seit fast 25 Jahren dilettieren die Bundesliga-Clubs in der Europa League um die Wette, leisten sich Blamagen gegen zweit- bis drittklassige Vertreter aus Rumänien, Norwegen oder Griechenland – und sind nie wieder in die Reichweite des Pokals gekommen. Löbliche Ausnahmen wie die sagenhaften Auftritte von Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/19, die die Hessen bis ins Halbfinale katapultierten, bestätigen nur die Regel. Die Europa League und die Bundesliga – das ist eine Beziehung zum Vergessen.

In der aktuellen Spielzeit haben die deutschen Vereine alles daran gesetzt, diesen verheerenden Ruf zu bestätigen. Der VfL Wolfsburg hat es gegen AEK Athen noch nicht einmal in die Gruppenphase geschafft, am Donnerstagabend verabschiedeten sich sowohl die TSG 1899 Hoffenheim als auch Bayer Leverkusen auf ziemlich peinliche Weise schon vor dem Achtelfinale. Man darf von einem gestandenen Bundesligisten schon erwarten, in zwei Partien Gegner vom Niveau von Molde FK oder den Young Boys Bern schlagen zu können.

Das dies nicht gelang, befeuert an beiden Standorten die Trainer-Debatte. In Hoffenheim konnte der neue Coach Sebastian Hoeneß bei berechtigter Kritik an der äußerst mäßigen Bilanz in der Liga immer auf die souveränen Auftritte in der Europa League verweisen – bis Molde kam. Der Druck auf ihn nimmt weiter zu.

In Leverkusen ist vom Glanz des starken ersten Saisondrittels genau gar nichts übrig geblieben. Das bedingungslose Offensivkonzept des Bayer-Trainers Peter Bosz verspricht in guten Zeiten Spektakel-Fußball, wirkt aber überhaupt nicht krisenfest, wenn sich größere Widerstände auftun.