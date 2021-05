Betrug leicht gemacht

Die Apotheker-Branche sollte Jens Spahn zu ihrem Ehrenmitglied ernennen. Dank dem Gesundheitsminister haben die Apotheker unverschämt gut verdient, erst an den Masken, nun mit den Stationen für Schnelltests. Sie sind nicht die einzigen Nutznießer, aber wohl die größten. Kaum war die Goldgrube mit den Masken zugeschüttet, grub er ihnen mit den Tests schon die nächste aus.

Die Gewinnmargen sind kritikwürdig, aber nicht das größte Problem. Ärgerlich ist, dass das Geschäft kaum kontrolliert wird und das Abrechnungssystem Missbrauch leicht macht. Das heißt nicht, dass die Betreiber alle unehrlich und kriminell wären. Es bedeutet nur, dass hier nicht nur die Bürger getestet werden – sondern auch die Ehrlichkeit der Betreiber. Denn es hängt weitgehend von ihnen selbst ab, ob sie ehrlich bleiben und die Zahl der Tests nicht „hochrechnen“. Das Risiko erwischt zu werden, ist jedenfalls gering. Nicht tricksen, obwohl man es leicht und fast unbemerkt könnte – das ist eine Prüfung.

Wohlgemerkt, die Tests sind sinnvoll. Ein negatives Ergebnis gibt Sicherheit. So tasten wir uns an ein „normales Leben“ heran. Darüber hinaus tragen Massentests dazu bei, Infizierte möglichst früh herauszufiltern. In der Pandemie war es oft notwendig, unbürokratisch und pragmatisch zu handeln. Das kann mit einem partiellen, zeitweiligen staatlichen Kontrollverlust einhergehen. Der springende Punkt bei den Teststationen ist, dass Spahn nicht im Affekt handeln musste. Sein Haus hatte Zeit, sich ein Prüfsystem wie beim Impfen auszudenken, das Abrechnungsbetrug erschwert. Das Versäumnis ist unentschuldbar – auch deshalb, weil Spahn einen Fehler wiederholt. Schon das Geschäft mit den Masken war anstößig.

Im Prinzip war es richtig, auf die Privatinitiative zu setzen. Der Staat hätte in der Kürze der Zeit sicher nicht ein flächendeckendes Netz von 15 000 Testzentren aufbauen können. Es war auch marktwirtschaftlich naheliegend, einen ökonomischen Anreiz für Privatinitiative zu setzen. Nur hätte Spahn sowohl die Höhe der Vergütungen als auch die Kontrollen nachjustieren müssen – nicht erst jetzt, wenn die ersten staatsanwaltlichen Ermittlungen schon im Gange sind. Der Gesundheitsminister hat so lange über das Missbrauchspotenzial hinweggesehen, bis es zu einem öffentlichen Thema wurde.

Das Geschäft mit den Tests hat ein Verfallsdatum, weil alle Geimpften von der Testpflicht befreit werden. Wenn irgendwann zum Jahresende jeder die Chance gehabt hat, sich impfen zu lassen, dann gibt es keinen Grund, die Schnelltests weiter kostenlos anzubieten. Wer dann noch auf sie angewiesen ist – weil er sich nicht impfen lassen will –, der sollte die Kosten bitte schön auch selbst tragen. Schon heute wäre es günstiger, mehr auf Selbsttests zu setzen und ein Verfahren zu entwickeln, wie die Echtheit dieser Ergebnisse protokolliert wird – sei es durch ein Videoprüfsystem, sei es durch persönliche Erklärungen, gepaart mit Stichproben-Kontrollen.

Solche Betrugsverdachtsfälle wie bei den Testzentren erschüttern das Vertrauen in die Politik. Man muss sich nur in die Gefühls- und Gedankenwelt derjenigen hineinversetzen, die ewig auf die „Novemberhilfen“ warten mussten, während die Betreiber für Testzentren schnell ausbezahlt werden und im Grunde auf der Basis von Treu und Glauben abgerechnet wird. Die SPD nennt es „Managementversagen“. Recht hat sie. Spahn macht nicht zum ersten Mal eine unglückliche Figur.

