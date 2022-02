Vielleicht war es ja eine naive Vorstellung. Eine berufsbezogene Impflicht, so die Erwartung, lasse sich anders als eine allgemeinen gut durchsetzen: Wer sich weigert, fliegt raus. So ist das auch, aber nur in der Theorie. De facto hat der Gesetzgeber eine Fülle von unübersichtlichen bis unverständlichen Regeln aufgestellt, die nicht nur für die betroffenen Betriebe eine Zumutung bedeuten,

...