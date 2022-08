In den unzähligen Bundesliga-Tipprunden der Republik kommt dieser Fußballclub bei den Abstiegskandidaten eigentlich kaum noch vor. Vielleicht höchstens noch bei eingefleischten Fans von Hertha BSC, was allerdings eher mit Rivalität und vielleicht auch ein wenig mit Neid zu erklären ist. Doch für die Experten ist Union Berlin längst kein Verein mehr, der um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Die Köpenicker haben sich in atemberaubender Geschwindigkeit in der Bundesliga etabliert, spielen mittlerweile zum zweiten Mal im Europapokal. Und das gerade einmal drei Jahre nach dem Aufstieg. Keine Frage: Was dort im Osten der Hauptstadt geleistet wird, ist phänomenal und sogar beispielhaft. Denn Union zeigt, was mit einem planenden Verstand möglich ist. Vielleicht fällt es genau an diesem Bundesligastandort sogar krasser und extremer auf als an jedem anderen. Denn wie man es eher nicht machen sollte, sehen die „Eisernen“ in unmittelbarer Nachbarschaft. Bei der dauerhaft kriselnden Hertha.

Mit Plan, ohne Plan

Nun muss man nicht unbedingt Gefallen am Union-Spielstil finden. Tief stehen, viel laufen. Das klingt weniger nach einem Spektakel – und doch gelangen auf Schalke sechs Treffer. Zuvor wurden außerdem die hoch eingeschätzten Leipziger bezwungen. In Summe ist dieser Erfolg – zumal über Jahre bestätigt – dann auch kein Zufall mehr. Denn mittlerweile wissen alle Gegner, was sie gegen die Berliner erwartet. Und doch tun sich fast alle schwer, weil die „Eisernen“ mit einer kaltblütigen Effizienz agieren, die typisch für ein Spitzenteam ist. Sie beschränken sich dabei auf die Kunst des Machbaren. Allerdings will auch diese beherrscht sein. Oder anders ausgedrückt: Fast jeder kann sagen, wofür Union steht und wie dieses Team spielt. Von der Hertha ist das wiederum nicht bekannt.

Noch bemerkenswerter werden die bisherigen Erstligajahre der Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim Blick auf die Personalpolitik. Leistungsträger wie Taiwo Awoniyi, Robert Andrich, Marvin Friedrich, Max Kruse und Sebastian Andersson verließen den Verein. Sie brachten seit dem Aufstieg 2019 ein kleines Transferplus. Schlechter wurde der Kader trotz der teils prominenten Abgänge nicht. Im Gegenteil. Der planende Verstand zeigt sich auch hier. Und nur so nebenbei: Die Hertha weist seit dem Union-Aufstieg ein Transferminus von etwa 70 Millionen Euro auf. Noch Fragen?