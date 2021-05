Im März dieses Jahres veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, eine kleine Bestandsaufnahme zum Thema Digitalisierung in der Pandemie. In vielen Bereichen, schrieb der Expertenrat, habe die Pandemie zu einem Schub in der Verbreitung von digitalen Anwendungen geführt, zum Beispiel bei den sprunghaft gestiegenen

...