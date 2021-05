Es geht viel durcheinander zurzeit. Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler erklärten in satirischer Form, dass es im Moment besser sei, auf die Meinungsfreiheit zu verzichten. Also, jetzt während der Corona-Pandemie. Weil die vorherrschende Meinung generell und auch „die Medien“ die Corona-Maßnahmen-Politik der Bundesregierung nicht genug hinterfragen würden. Auch würden die, die am

...