Die Spaßvögel vom VfL Osnabrück haben natürlich ein bisschen übertrieben. „Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft 2022/2023. Wir freuen uns weiter auf eine spannende Saison in der 3. Liga“, twitterten die Niedersachsen nach dem fulminanten 6:1-Kantersieg der Münchner im ersten Saisonspiel in Frankfurt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wäre selbstverständlich absurd, das Titelrennen in der Bundesliga nach nur einem Spieltag für entschieden zu erklären. Aber die außergewöhnliche bayerische Frühform ist ein echter Stimmungskiller für alle, die nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf ein bisschen mehr Spannung an der Spitze der Liga gehofft haben. Die Münchner beantworteten die Lewandowski-Debatte mit elf Treffern in zwei Spielen, fünf im Supercup gegen Leipzig (5:3), dann sechs beim Europapokal-Sieger Eintracht – gegen zwei Gegner, die das Gegenteil von Laufkundschaft darstellen.

Ein Fingerzeig

Dass Trainer Julian Nagelsmann so schnell eine Lösung auf den Weggang des vermeintlich unersetzlichen Weltklasse-Torjägers gefunden hat, ernüchtert die Konkurrenz. Ohne Zielspieler Lewandowski scheinen beim FC Bayern einige taktische Fesseln gelöst worden zu sein, die das Angriffsspiel des Rekordmeisters fast unkontrollierbar machen. Flexibel zwischen den Räumen, mit Tiefe, Breite und Variabilität im Spiel: Der fantastische Jamal Musiala, Serge Gnabry, Sadio Mane und Routinier Thomas Müller ließen die Frankfurter Defensive mit einem leichten Schleudertrauma zurück. Dass die Eintracht dies auch möglich machte, weil sich die Hessen fälschlicherweise offenbar schon bereit für ein offenes Spiel mit den Bayern wähnten, dient als Fingerzeig, was als Lehre aus dem einseitigen Eröffnungsspiel in dieser Saison wieder häufiger passieren dürfte. Aus Angst vor der Münchner Wucht in der Offensive werden etliche Gegner in der Bundesliga wieder dazu übergehen, ihr Heil in einer Betontaktik zu suchen.

Mehr zum Thema Fußball Die Gier ist zurück Mehr erfahren Bundesliga-Auftakt FC Bayern freut sich auf Start gegen Götze & Co. Mehr erfahren Supercup Die Bayern san schon da: Torspektakel weckt Bundesliga-Lust Mehr erfahren

Wenn die Räume weniger üppig sind, wird auch der FC Bayern merken, dass Robert Lewandowski nicht mehr da ist. Ebenfalls abzuwarten bleibt, welche Ergebnisse künftige Stresstests in der Defensive zeigen. Das ändert aber nichts daran, dass die nächste Meisterschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf dem Münchner Marienplatz gefeiert wird. Zumindest so viel kann man schon nach dem ersten Spieltag sagen.