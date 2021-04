Ausländer sind nicht schuld

Jetzt werden sich viele bestätigt sehen: Den höchsten Inzidenz-Durchschnitt weist die Neckarstadt-West auf, zwischen ihr und dem Lindenhof mit dem niedrigsten Wert klafft eine immense Lücke. Doch daraus „Wusste ich es doch, die Ausländer sind schuld!“-Rückschlüsse zu ziehen, ist faktisch falsch. Dann würde nicht Käfertal an zweiter Stelle stehen, sondern der Bereich Innenstadt/Jungbusch.

AdUnit urban-intext1

Vielmehr dürften hier andere Faktoren eine Rolle spielen. Dort, wo Menschen geballt auf engem Raum leben und eher in der Fabrik als im Homeoffice arbeiten, ist das Infektionsrisiko eben höher als in Vororten voller Einfamilienhäuser und Akademiker.

Zur Wahrheit gehört indes auch, das hat kürzlich eine OECD-Studie ergeben, dass Migranten aus ärmeren Herkunftsländern statistisch generell ein höheres Infektionsrisiko tragen. Vor allem, weil sie eben in puncto Wohnen/Beruf oft schlechter gestellt sind als der Landesschnitt. Aber auch, weil zusätzliche Hürden wie Sprachbarrieren und geringere Kenntnis nationaler Abläufe hinzukommen. Und wie leicht die gerade geltenden Corona-Regeln zu durchschauen sind, dazu muss man ja leider schon gar nichts mehr sagen.

Als weiteren Punkt werden nun manche anfügen, dass sich speziell junge Migranten aber auch weniger an Regeln hielten. Das mag man subjektiv so sehen, vielleicht auch da und dort beobachten. Allerdings können auch Vorort-Einzelhändler von genügend Deutschen berichten, die mit großer Selbstverständlichkeit ohne Maske ihre Läden betreten und beleidigt sind, wenn sie zum Aufsetzen aufgefordert werden.

AdUnit urban-intext2

So erklärbar die unterschiedlichen Inzidenzen sind, werfen sie doch ein großes Problem auf. Dort, wo die Zahlen am höchsten sind, müssen Menschen am dringendsten geimpft werden. Doch wie sollen sie an einen Termin kommen? Das unverändert grotesk-chaotische Vergabesystem des Landes wirkt hier wie eine Brandmauer. Zudem ist die Hausarzt-Bindung deutlich geringer als in wohlsituierten Vororten. Da muss man sich unbedingt etwas einfallen lassen.