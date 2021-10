Autos und Lastwagen kommen bei Daimler bisher aus einem Haus. Künftig fahren beide getrennte Wege – und wählen ihre eigene Route. Das ergibt Sinn. Denn Autos und Lastwagen sind zwei völlig unterschiedliche Geschäfte. Die Technologien sind anders, die Kundengruppen sowieso. Lange haben die Lastwagen im Schatten des größeren und prestigeträchtigeren Autogeschäfts gestanden. Das ist nun vorbei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Abspaltung können neue Technologien noch entschiedener vorangetrieben werden. Das ist wichtig, weil Lastwagen und Busse künftig wie Autos mit alternativen Antrieben unterwegs sein werden. Das verändert die Herstellung der Fahrzeuge in den Fabriken grundlegend. Daimler Truck will die Transformation mitgestalten anstatt ihr hinterherzufahren. Der Konzern hat schon in den vergangenen Monaten eine hohe Dynamik gezeigt: Bei Evobus in Mannheim wird der elektrisch angetriebene Stadtbus eCitaro in Serie gefertigt. Und aus dem Motorenwerk kommen die Batteriepakete, die im neuen Lastwagen eActros verbaut werden.

Allerdings ist das Wort „Transformation“ für viele Beschäftigte noch eine Blackbox. Was bedeutet die Umstellung auf Elektromotor und Brennstoffzelle? Wie werden sich Berufsbilder verändern? Werden bestimmte Jobs überhaupt noch gebraucht? Nachhaltige Mobilität ist zuallererst eine Chance. Sie sollte nicht dafür stehen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Investitionen in die Standorte müssen gewährleistet sein. Genauso wie die ständige Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.