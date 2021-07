Diese Zeitspanne ist im Profisport eine Ewigkeit. 13 Jahre ist es her, dass ein deutscher Schwimmer bei Olympia eine Medaille gewonnen hat. Im Becken wohlgemerkt. Bei den Springern, im Freiwasser lief es deutlich besser. Aber die Königsdisziplin ist nun mal der Kampf auf den acht 50 Meter langen Bahnen. Sarah Köhler hat diesen „Fluch“ mit ihrer Bronze-Medaille über die 1500 Meter Freistil bezwungen.

Ihr Erfolg wurde an vielen Orten in der Bundesrepublik bejubelt. In ihrer hessischen Heimat, an ihrem neuen Trainingsstandort in Magdeburg, aber auch in der Metropolregion Rhein-Neckar. Am Olympiastützpunkt in Heidelberg trainierte Sarah Köhler über mehrere Jahre, „zählte Kacheln“, wie die Schwimmer selbst ihre monotonen Ausdauer-Einheiten ironisch nennen. Hier verband sie Studium und Spitzensport, ehe sie 2018 an den Bundesstützpunkt nach Magdeburg wechselte.

Wäre es nach den extremsten Forderungen bei der Reform der Spitzensportförderung gegangen, wären die Schwimmer wohl angesichts der langen Durststrecke aus der Top-Unterstützung gefallen. Das sich ein langer Atem auszahlt, hat nun die gebürtige Hanauerin bewiesen. Denn nach Britta Steffen bei den Spielen in Peking hatten die deutschen Athletinnen und Athleten zumindest bei Olympia das Treppchen stets verpasst. Phasenweise rumorte es heftig im Verband, von falscher Trainingssteuerung war die Rede, von persönlichen Animositäten.

Dabei hatten doch „Albatros“ Michael Groß, Britta Steffen oder auch Franziska van Almsick für so viel Jubel und Aufbruchstimmung gesorgt. Doch im Breitensport ging diese Euphorie schnell verloren. Denn vor Ort wurde gnadenlos der Rotstift angesetzt. Reihenweise mussten Hallen- und Freibäder geschlossen werden. So kam und kommt es auf die Initiative der Eltern oder Projekte wie „Kids auf Schwimmkurs“ von Franziska van Almsick an, ob Kinder schwimmen lernen. Für eines der reichsten Länder der Erde ist das ein Armutszeugnis.

Mit Blick auf die steigenden Zahlen der Nichtschwimmer und Ertrunkenen wird es auch Lagen-Spezialist Philip Heintz flau im Magen: „Das Thema Schwimmen lernen ist ein großes Problem, zu dem Corona nichts Positives beigetragen hat. Die Situation wird sich noch verschärfen.“ Nicht nur er sieht einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, um ganz schnell Abhilfe zu schaffen. Jeder Aufschub kostet Leben.