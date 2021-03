  Aufbruch in die Zukunft

Es ist wahrscheinlich müßig, darüber zu streiten, ob eine Bundesgartenschau die Renovierung der Stadt auslöst und vorantreibt, oder ob die Renovierung am Ende, quasi als i-Tüpfelchen, dann noch eine Gartenschau mit sich bringt. Auch wenn man letzterer These zuneigt: Was sich derzeit in Mannheims Mitte tut, kann sich allemal sehen lassen. Mehr noch: es als „Jahrhundert-Vorhaben“ zu bezeichnen, dürfte nicht allzu hoch gegriffen sein.

AdUnit urban-intext1

Das Glückstein-Quartier setzt metropolenhafte Akzente, auch die Bebauung am alten Postbahnhof lässt Großstadt-Feeling aufkommen. Dass nun eine Modernisierung des unmittelbaren Bahnhofsumfeldes erfolgt, die auch noch eine wesentliche Verbesserung für den öffentlichen Nahverkehr mit sich bringt, berechtigt zu großen Hoffnungen für die Zeit nach der Corona-Pandemie: Wenn der Nah- und Fernverkehr endlich wieder brummt, wenn Mannheim seine Qualitäten als Oberzentrum in der Metropolregion wieder voll ausspielen kann, wenn Einkaufen, Ausgehen, Arbeiten wieder in gewohnter Weise möglich sind.

Dass mit der nun doch machbaren, wenn auch satte 1,5 Millionen Euro teuren Verfüllung der Kaiserring-Passage eines der letzten Relikte einer autozentrierten Stadtentwicklungspolitik aus der City verschwindet, zeigt das: Verkehrsplaner und -politiker sind auf dem richtigen Gleis unterwegs – in Richtung Zukunft.

Die hoffentlich dann auch blühenden „Klima-Inseln“ auf den beiden neuen Bahnhofsvorplätzen stehen ebenfalls symbolisch für diesen Aufbruch. Wer sich das nicht vorstellen kann, braucht nur die Stahl-Ungetüme von Wartehäuschen zu betrachten, die den Willy-Brandt-Platz derzeit (noch) verunstalten.