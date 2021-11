Manchmal hilft es, den Blick weit zurückzurichten: Vor mehr als 2000 Jahren schrieb Cicero seine Schrift „De officiis“, zu Deutsch: Von den Pflichten. Adressiert war sie an seinen Sohn und handelte davon, was im Miteinander zu beachten sei. Dass es Pflichten gibt, einen moralischen Anspruch, der individuelles Handeln an allgemeinen Regeln auszurichten fordert, stand für den alten Römer außer

...