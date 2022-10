Heidelberg. Noch knapp vier Wochen, dann kann sich schon entscheiden, wer in Heidelberg Stadtchef oder Stadtchefin wird – oder bleibt. Spätestens Ende November, nach der Stichwahl, wird die Entscheidung getroffen sein. Heidelberg stehen spannende Wochen bevor.

Die Kandidierendenliste jedenfalls ist ansehnlich. Neben dem aktuellen Stadtchef, dem parteilosen Eckart Würzner, der einen Amtsbonus mitbringt und eine breite bürgerliche Unterstützung unter anderem von CDU und „Die Heidelberger“ in seinem Rücken weiß, bewirbt sich die Grüne Theresia Bauer, die frischen Wind verspricht, für die stärkste Fraktion im Gemeinderat steht und als langjährige Wissenschaftsministerin Baden-Württembergs viel Fachwissen sowie politische und Führungserfahrung mitbringt. Pädagoge Sören Michelsburg, der mit der SPD ins Rennen geht, vertritt eine jüngere Generation, genauso wie die Studentin Sofia Leser, die als Unabhängige besonders Studierende ansprechen wird. Wobei nur die mit Erstwohnsitz in Heidelberg wahlberechtigt sind. Mutig und engagiert hat sich Bernd Zieger („Die Linke“) früh als Herausforderer zu erkennen gegeben und arbeitet seither konsequent an seinem Ziel. Mit Björn Leuzinger („Die Partei“) ist selbst die Spaßfraktion vertreten. Drei weitere Kandidaten gelten eher als Außenseiter.

Im Wahlkampf wird naturgemäß viel versprochen. Nur eine Person wird ihre Versprechen am Ende auch halten müssen.