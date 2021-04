An Grenzen gestoßen

Kaufen, kaufen, kaufen: Brause-Milliardär Dietrich Mateschitz erfüllte sich schon so manch einen Wunsch. Auch den von einem Fußball spielenden Werbekonstrukt in der deutschen Bundesliga. Für den Erfolgsweg von RB Leipzig investierte der Unternehmer riesige Summen. Und auch wenn man diesen Club und seine zweifelhafte Entstehungsgeschichte wirklich nicht mögen muss, so haben sie in Sachsen die meisten finanziellen Mittel goldrichtig und gewinnbringend eingesetzt. Allerdings müssen die Leipziger mit dem Weggang von Trainer Julian Nagelsmann auch erkennen, dass die alleinigen Herrscher des deutschen Fußballs aus München kommen und auch sie am Ende nur ein Verkäuferclub sind. Das ist die harte Realität.

Nahezu grenzenlose wirtschaftliche Mittel und eine perfekte Infrastruktur reichen eben nicht aus, um zu den ganz Großen, zu den namhaften Adressen und den Wunschzielen der Stars zu gehören. RB ist wie viele andere nur ein Ausbildungsverein, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau. Aber Liverpool ist dann doch ein bisschen attraktiver als Leipzig, dachte sich zum Beispiel Naby Keita. Timo Werner zog einen Umzug nach London zum FC Chelsea vor, Dayot Upamecano und Nagelsmann gehen zum FC Bayern. Weitere Wechselgerüchte ranken sich um Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer und Dani Olmo. Sie werden mit ruhmreichen Traditionsvereinen wie dem FC Barcelona, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Liverpool und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Das sind klangvolle Namen, die allesamt eine größere Anziehungskraft ausstrahlen als der sächsische Erstligist, der vermutlich in den nächsten Jahren trotzdem den einen oder anderen Titel gewinnen wird. Vielleicht gelingt schon bald der DFB-Pokalsieg. Doch ansonsten hat RB schon fast das Ende seines Wachstums erreicht. Attraktivität und Tradition kann man sich eben nicht kaufen.