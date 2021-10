Am Punkt vorbei gezielt

Bürgermeister Gottfried Störmer liegt falsch, wenn er den Hinweis, dass von einem Abriss der Tabakscheune in Hüttenfeld keine Rede sein könne, als Beruhigungsmittel für die dort lebenden Anwohner versteht. Was auch immer von der Scheune übrigbleiben wird, sobald dort ein Mehrfamilienhaus in gleicher Größe errichtet worden ist, so bleibt für die Anwohner das Faktum bestehen, dass sie es mit einem Komplex zu tun haben werden, der aus ihrer Sicht nicht in das von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägte Viertel passt. Sie befürchten unter anderem eine deutlich höhere Verkehrsbelastung im Zusammenhang mit einem Wohnkomplex dieser Größe.

„Wir haben neben einem Denkmal gebaut und nicht neben einem Mehrfamilienhaus“, macht Michael Plößer von der Interessengemeinschaft deutlich, die sich gegen das Vorhaben stemmt. Den Anwohnern liegen Architektenpläne vor, auf denen von der ursprünglichen Scheune nicht mehr viel zu sehen ist. „Da bleibt kein Balken bestehen, wie er ist“, sagt Plößer dazu. Für die Anwohner komme das Projekt mitsamt seinen negativen Folgewirkungen einem Abriss der Scheune gleich.

Auch mit seiner Auffassung, das Treffen mit dem Eigentümer zu Beginn dieses Jahres sei „nichts Außergewöhnliches“ gewesen, zielt der Bürgermeister am Punkt vorbei. Ist ihm doch selbst klar geworden, dass er Ortsbeirat und Anwohnerschaft hätte früher informieren können, sonst hätte er die Tatsache des Treffens in der jüngsten Ortsbeiratssitzung nicht so kleinlaut zugegeben. Störmers neuerliche Einlassungen erhärten den Eindruck, hier interessiere sich ein Bürgermeister nicht dafür, wo seinen Bürgern der Schuh drückt. Stattdessen zieht er sich auf vermeintlich korrektes Verwaltungshandeln zurück. Verharrt er auf seiner Position, wird von der „Lösung für alle“ allein der Eigentümer der Scheune profitieren. Nicht aber die Bürger, um die es Gottfried Störmer doch angeblich geht.