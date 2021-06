In Paris erlebt man gerade den neuen Alexander Zverev. Der deutsche Tennis-Star wirkt bei den French Open routinierter und vor allem fokussierter als in der Vergangenheit. Bezeichnend: Nach seinem erstmaligen Halbfinal-Einzug in Roland Garros zog es den Hamburger direkt noch einmal auf den Trainingsplatz, um an seinem Aufschlag zu arbeiten, weil er mit der Quote nicht zufrieden

