  Albernes Spektakel

Die letzte Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor der Kommunalwahl nutzen die Politiker von CDU und SPD in Bürstadt, um noch einmal deutlich zu machen, wie weit sie voneinander entfernt sind. Gegenseitig werfen sie sich Populismus vor, anstatt die Themen sachlich abzuarbeiten. Allen voran der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU), der offenbar vergessen hat, dass ihn die Bürger gewählt haben, um ihre Interessen zu vertreten und nicht, um die Differenzen zur SPD – und zu seinem Lieblingsgegner Franz Siegl – zu betonen.

Dass es dabei vor allem ums Thema Bürgerbeteiligung ging, lässt die Redebeiträge umso absurder erscheinen. Sein Argument, die Wähler könnten sich schon die ganze Zeit einbringen und die öffentlichen Sitzungen besuchen, läuft nach solch einer Sitzung völlig ins Leere. Sie hätten längst den Saal verlassen. Frustriert davon, dass jeder lieber auf seiner Position beharrt, als sich in der goldenen Mitte zu treffen. Auf den Besucherplätzen hielten es nur solche aus, die selbst als Kandidaten auf den Listen für die Wahl am 14. März stehen. Sie behalten diese Sitzung hoffentlich als abschreckendes Beispiel in Erinnerung – mit dem Ziel, es künftig besser zu machen.