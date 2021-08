Ära der Misswirtschaft

Es fällt schwer, diese Zahl zu verstehen. Weil sie absurd, unmoralisch und pervers zugleich klingt. Der FC Barcelona überwies in den vergangenen vier Jahren 555 Millionen Euro Gehalt an Lionel Messi. Also genau an jenen Mann, der den Verein zu einem der bedeutendsten auf der Welt machte – und der mit seinem Salär dazu beitrug, den ruhmreichen Club an den Rand des Ruins zu treiben. Die Katalanen sitzen auf einem gigantischen Schuldenberg von 1,17 Milliarden Euro. Auch das ist so eine schwindelerregende Zahl, deren verheerende Gewalt sich erst richtig nachvollziehen lässt, wenn man sie Ziffer für Ziffer aufschreibt: 1 170 000 000. Puh, wie konnte das bloß passieren? Ein Grund heißt Messi, der in Barcelona verehrt und vergöttert wird, weshalb die Katalanen ihm um jeden Preis jeden Wunsch erfüllten. Auch bei Transfers. Zur Not mit waghalsigen Finanzierungsmodellen, wie wir jetzt wissen. Doch ist er der Sündenbock? Auf keinen Fall!

Gewiss: Man muss nicht weiter darüber diskutieren, dass die astronomischen Summen im Fußball unangemessen und weltfremd sind, dass eine Gehaltsobergrenze möglicherweise sinnvoll und ein einzelner Mensch niemals so viel Geld wert ist. Aber am Ende haben die Vereine die Wahl. Sie bestimmen, was sie investieren wollen, wie sehr sie ins Risiko gehen möchten, wie solide sie aufgestellt sind. Beim FC Barcelona regierte in der Causa Messi jahrelang das Augen-zu-und-durch-Prinzip, wenngleich – dieser Einschub sei erlaubt – der Argentinier im Gegensatz zu vielen anderen überbezahlten Möchtegern-Stars überragend zurückzahlte. Und zwar mit außergewöhnlichen Leistungen. Die Katalanen gewannen nicht viermal die Champions League mit ihm, sondern wegen ihm, dem sechsfachen Welt-Fußballer, der Symbolfigur des Erfolgs. Keine Frage: Es wurde schon wesentlich sinnfreier Geld verbrannt. Gerade – oder sogar besonders – in Barcelona.

Zwischen Herz und Vernunft

In den vergangenen Jahren investierte der Club in Spieler wie Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé und Philippe Coutinho etwa 400 Millionen Euro. Nur an Ablöse. Kein einziger Profi aus diesem Trio hat den Verein entscheidend vorangebracht. Im Gegensatz zu Messi sind sie also die wahren Mahnmale dieser Ära der Misswirtschaft. Zu verantworten hat die Misere aber allein die mittlerweile abgesetzte Club-Führung. Zur Erinnerung: Bereits im vergangenen Jahr wollte Messi Barcelona verlassen, sein Weggang wäre in finanzieller Hinsicht eine Erlösung gewesen. Doch die einstigen Bosse pochten auf Vertragserfüllung und der 34-Jährige kassierte weiterhin 205 000 Euro netto. Täglich.

Zu viel für die Katalanen, die mit Ansage immer tiefer in die roten Zahlen rutschten, weiterhin irre Summen zahlten und nun Messi wegen der Gehalts-Budgetgrenze in Spanien nicht halten können. Dass es dazu kommt, zerreißt einem aus Sicht eines Fußball-Romantikers das Herz. Aber Regeln sind dazu da, dass sie eingehalten werden. Damit der um sich greifende Größenwahn zumindest irgendwo eine Grenze findet. Oder anders ausgedrückt: Hin und wieder kommt es weniger auf Emotionen und Gefühle, sondern mehr auf Verstand und Vernunft an. In Barcelona wurde aber genau das zuletzt kaum beherzigt.

