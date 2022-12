Es gibt Entscheidungen, die können nur falsch sein. Das Taliban-Regime in Afghanistan verbannt Frauen aus dem öffentlichen Leben, zwingt sie unter die Ideologie von Steinzeit-Islamisten. Zugleich leiden Millionen Menschen unter den Folgen von Krieg und Armut. Jetzt verbieten die Taliban Frauen die Arbeit in Hilfsorganisationen – ausgerechnet in einem Beruf, in dem sie das Land so dringend

...