„Neue Normalität“ oder „New Normal“ – das sind Schlagwörter, die mir aus dem ersten Lockdown 2020 noch sehr präsent sind. Sie sollten eine nachhaltige Veränderung durch die Pandemie ausdrücken und gleichzeitig nicht verschrecken. In der Politik hörten wir davon, in der Wirtschaft und auch in der Bildung.

„New Normal“, dem schwang ein „weiter so, nur anders“ mit, dem ich nicht so recht

...