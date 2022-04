Was haben Avicii, Instagram und Harry Potter mit unserem gesellschaftlichen Zusammenleben zu tun? Viel, denn sie deuten auf eine tief in uns verwurzelte menschliche Sehnsucht nach Ordnung und Identifikation über Gruppen-Zugehörigkeiten hin. Während Mobilität, internationaler Handel und Digitalisierung eine noch nie da gewesene Dichte an globaler Vernetzung herbeigeführt haben und jede und

...