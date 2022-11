Zu wenig Gewicht?

Erstmals ist uns das Phänomen in einer Michael-Jackson-Parodie begegnet. Dessen Titel „Bad“ wurde im Video des Comedians Weird Al Yancovic zu „Fat“ (fett), und der Interpret verwandelt sich mittels eines sogenannten Fettanzugs dem Anschein nach in einen Menschen von ganz erheblicher Leibesfülle. In der Filmwelt sind solche Plusterutensilien seit langem in Gebrauch; sie verleihen Darstellern den Anschein von buchstäblich mehr Gewicht, wenn es die Rolle verlangt. Dass manche dennoch ihre tatsächliche Leibesfülle nach oben oder unten korrigieren, um ihren Rollen zu genügen, steht auf einem anderen Blatt.

Der Schauspieler Brendan Fraser verwandelt sich mit den genannten Hilfsmitteln in Darren Aronofskys beim Filmfestival in Venedig uraufgeführtem Film „The Whale“ in einen stark übergewichtigen Mann, der mehr als fünf Zentner wiegen soll. Viele fanden die Darstellung und den Film eindrücklich und bewegend, doch laut Medienberichten melden sich nun mehr und mehr kritische Stimmen. Dieser Film bediene das Klischee vom dicken, traurigen Außenseiter, und der Regisseur diskriminiere stark Übergewichtige auch insofern, da er die Hauptrolle nicht mit einem von ihnen besetze, die es schließlich auch unter Schauspielern gebe, heißt es. Kann also nur der glaubwürdig von einer bestimmten Daseinsweise erzählen, der selbst entsprechend lebt?

So wird die Schauspielkunst insgesamt erheblich reduziert. Eine Spielart der sogenannten Cancel Culture ist auch das. Man fordert Differenzierung, trägt aber auch zur Verarmung bei, denn letztlich wird so befördert, dass Menschen mit gewissen Merkmalen unter sich bleiben. Die Kunst ermuntert aber ja gerade dazu, sich in die Haut eines anderen zu versetzen, und das gilt eben auch für die Schauspielerei und jeden Darsteller. Kritik am Bild zu üben, das der Film zeichnet, bleibt freilich dennoch legitim. Thomas Groß