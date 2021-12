Wozu dient ein Essticket?

In unserer Kindheit gab es sogenanntes Esspapier, das für ein paar Pfennige pro Blatt im Format von etwa DIN A 4 am Kiosk zu erwerben war. Sonderlich wohlschmeckend war es nicht, vergleichbar mit Backoblaten (oder, rein geschmacklich, mit Hostien), aber manchen hat es den Schulbesuch dennoch versüßt. Dass Ähnliches nun in Berlin an besonderen Orten zu haben ist, lässt aufhorchen. Nicht deshalb, weil Berlin manches Mal denkt, weit vorne zu stehen und in Wahrheit eher unter ferner liefen rangiert, denn Esspapier ist als Backzutat immer geläufig geblieben, sondern aus anderem Grund. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben eine kuriose Marketing-Aktion begonnen, die zunächst bis Freitag laufen soll. Mit ein wenig Hanföl beträufeltes Esspapier wird dabei unter dem Namen „Hanfticket“ als Fahrausweis verkauft und darf nach Gebrauch verzehrt werden. Und wozu? Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, möchte man die gesellschaftliche Akzeptanz rund ums Thema Hanf testen, wobei unklar bleibt, wieso dies ein Anliegen ausgerechnet der Verkehrsbetriebe ist.

Die geplante Legalisierung von Cannabis hat damit nichts zu tun, denn das Hanföl soll kein THC enthalten und nicht berauschend wirken – aber ein wenig beruhigend schon. Vielleicht meinten die Ideengeber, öffentlicher Nahverkehr sei eh defizitär, da komme es auf etwas Esspapier und ein wenig Öl nicht an. Oder man besann sich auf die der Stadt nachgesagte Untugend mangelnder Kostendisziplin, weil im Zweifelsfall eh der Bund bezahlt. Eine Ausrede bei der Fahrkartenkontrolle liefert die Initiative jedenfalls nicht. Wer etwa sagte: „Ich kann mein Ticket nicht vorzeigen, es liegt schon in meinem Magen“, wird damit kein Verständnis finden. Thomas Groß