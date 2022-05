Tarnmanöver sind ein bewährtes Mittel autoritärer Politik und treten regelmäßig in Form dick aufgetragener Wortkosmetik auf. So verkauft Putin seinen Krieg gegen die Ukraine als „militärische Spezialoperation“, während die Kollegen aus China das, was andere Internierungslager für ungeliebte Uiguren nennen, als „Fortbildungsanstalt“ verkleiden. Eine solche Kosmetik ließe sich indes auch

...