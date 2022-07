Wie in Halberstadt ein Gis abhanden gekommen ist

Es gibt wenige Musikwerke, die so lang sind, dass wir nicht wissen, ob es den Menschen nach ihrer Beendigung noch gibt oder ob er – etwa des 13. Weltkrieges wegen – gewesen sein wird. Nehmen wir Halberstadt, jenen Ort im nördlichen Harz, den wir an dieser Stelle vor langer Zeit (was sind Jahrzehnte in diesen Dimensionen!) etwas frech als „Loch im Osten“ bezeichnet hatten, was naturgemäß halb

...