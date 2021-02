  Wie die Kunst und das Geld zueinanderstehen

„Was macht die Kunst?“ - ein gängiger Spruch, joviale Launigkeit inklusive. Man könnte auch ähnlich tiefgründig „Alles klar?“ sagen. Wie so oft bei Theaterzitaten, die es zu sprichwörtlichen Redensarten geschafft haben, ist das Original ernsthafter. Es steht am Anfang von Gotthold Ephraim Lessing 1772 uraufgeführtem Trauerspiel „Emilia Galotti“. Dort antwortet der Hofmaler Conti dem Prinzen auf die berühmte Frage „Was macht die Kunst?“ ziemlich eindeutig „Prinz, die Kunst geht nach Brot.“ Doch der Monarch hat wenig Lust, grundsätzlich zu werden - und will lieber über Schönheit sprechen. Trotz Aufklärung und Ästhetikdebatten hat es nur die dämliche Frage, nicht aber die hintersinnige Antwort in den Kanon der Sprichwörtlichkeiten geschafft.

Elend als Künstlerpflicht?

Womit wir schnell bei der nicht minder formelhaften „brotlosen Kunst“ wären, die hier und heute überwiegend als Bildende Kunst behandelt werden soll. Warum? Weil sie, anders als zumindest weite Teile der Darstellenden Kunst, völlig frei ist von Ämtern, Anstellungen und Engagements. Ja auch von Gagen, Rahmenverträgen, Vertretungen, Beratungstätigkeiten, Probenpauschalen, und Tantiemen. Sie verkauft sich oder verkauft sich nicht. Das Atelier, die Farbe, den Stein, die Videotechnik braucht es trotzdem. Ja, die Förderung und das Stipendium … - ein weites Feld. Ganz wie Wowereits Berlin der Nuller Jahre hat echte Kunst immer noch irgendwie „arm, aber sexy“ zu sein. Was meint, dass sie sexy ist, wenn sie arm ist oder - noch schlimmer - weil sie arm ist.

Er ist nicht totzukriegen, der Nimbus vom kreativen Elend, an dem sich Kunstfreunde seit Jahrhunderten berauschen. Um sich das zu erklären, muss man historisch grob werden. Vor sehr langer Zeit war es anders, als Künstler in der Antike als Meister ihres Faches, als teure Handwerker geschätzt wurden und so zu wohlhabende Bürgern werden konnten.

Just die Aufklärung trennt später den Ausführenden vom Auftraggeber. Das handwerkliche Manufaktur-Atelier wie es etwa Rembrandt betrieb, mit angestellten „Ausmalern“ und Kopisten wird allmählich - ebenso wie der spätere „Hofmaler“ - zum Freien Künstler und bald darauf auch zum etablierten Bürger.

Stärker trennt Bürgertum und Künstlertum das wehmütige 19. Jahrhundert, dem es schnell vor dem industriellen Fortschritt schwindelt. Es verehrt die Kunst und verachtet den Künstler. Bildungsbürgerliche Pilgerreisen in die Uffizien? Aber ja! Einen berufsmalenden Schwiegersohn? Um Gottes Willen! Technik und Handel blühen auf, das romantische Künstlertum erscheint sehnsüchtigen Intelligenzlern als rosiges Ideal einer vermeintlichen Freiheit oder zumindest als letzte lebens- und liebenswürdige Alternative zu Börse, Militär, Ackerbau oder Amtsstube.

Wertanlage und Wertschätzung

Das Bild des armen Künstlers verfestigt sich - in populären Beispielen: Carl Spitzweg meint mit seinem „Armen Poeten“ den armen Maler fraglos mit. Statt eines Federkiels hätte er ihm in der zugigen Biedermeier-Dachstube auch einen Pinsel zwischen die Zähne klemmen können. Noch Puccini feiert den armen, politisch erwachenden Künstler über das Fin de siècle hinaus: mit dem verfolgten Malerfreund Cavaradossi, der (wohlhabenden) Opernsängerin „Tosca“ und im kompletten Genre-Kolorit unter dem sprichwörtlichen Titel „La Bohème“. Lange her … Doch wie ist es heute?

Selbst die italienische Arte povera, buchstäblich arme Kunst der späten 1960er Jahre, die eine reduzierte Einfachheit in Material und Form wollte, meint die Ärmlichkeit der Entstehung und ihrer Schöpfer immer noch mit. Wir wollen den Künstler arm. Weil Not erfinderisch macht? Weil Kreativität Druck, ja Leidensdruck, wenn nicht gar Existenzangst braucht? Ein mehr als fragwürdiges Leistungsentlohnungsprinzip, das sich Sportler, Banker, Anwälte, Ingenieure & Co verbitten würden.

Doch die schräge Erwartung an Bildender Kunst nimmt noch eine perversere Kurve: Wer Geld hat, kauft Kunst (möglichst günstig) auch oder vor allem als Geldanlage - mit exorbitanten Wertsteigerungs- und Gewinnerwartungen. Geld soll gemacht werden mit Kunst.

Wenn aber ein Künstler erfolgreich ist und selbst „Geld macht“, laufen subtile Verachtungsmechanismen an. Nur der Franzose bekommt den „Bobo“, den Bourgeois und Bohèmien, als eigene - wenn auch unsympathisch angelegte - Spezies unter einen Hut. Erfolgreiche, hoch bezahlte Bildende Künstler nur ein halbes Gran unter Richter, Pollock, Kiefer erscheinen uns - Hand aufs Herz - als dem Kommerz verfallene Groß-Unternehmer mit Malfabrik, die selbst Feuilletons und Kunststiftungen fast despektierlich als „Malerfürsten“titulieren.

Die Kunst, sie scheint weiter umrankt von kuriosen Schleifen aus Bewunderung und Verachtung, aus Anerkennung und mangelnder Wertschätzung. Werden wir großzügig. Am Ende bleiben zwei Gewissheiten: Kunst kommt von Können - und Gunst von Gönnen.