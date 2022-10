Welche Freude!

So eine Rückkehr ins Büro hat’s in sich. Bei aller Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit den Kollegen, Kunden und Vorgesetzten, möchte man ja fast überschnappen vor Vorfreude, vor allem nach gelungen erfolgter Erholung. Aber irgendwas ist ja eben leider immer ... Und so bremst (ungelogen) einzig der Gedanke an die lauernde Flut von Mails das zu erwartende Vergnügen schierer Wiedersehensfreude

...